محافظ القاهرة : لا إصابات فى حريق المركب السياحى بالزمالك

جدة - نرمين السيد - وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية، وجارٍ السيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن.
كانت تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، إخطارا بوقوع الحريق، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وجار السيطرة على الحريق وإخماده.
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