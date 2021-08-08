الأربعاء المقبل..فرقة مسار إجباري تتألق على مسرح النافورة بدار الأوبرا

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دوت الخليج يرصد موعد وتفاصيل حفل مسار إجباري بدار الأوبرا

ويقام حفل مسار إجباري مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، يقدم مسار إجباري خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياتهم التى يتفاعل معها الجمهور منها: “طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق” وغيرها من الأغنيات.

وتبلغ أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات هما:”١١٠ - ١٦٠ - ٢١٠ - ٢٦٠” جنيها.

مسار إجباري تتألق على مسرح الزمالك لأول مرة

شهد مسرح الزمالك في أول أيام عيد الأضحى المنقضب طوفانا من الحضور الجماهيري خلال خفل لفرقة مسار إجباري، والتي أحيت حفلتين متتاليتين لأول مرة بالمسرح، اذ شهد مسرح الزمالك حضور أكثر من 3 آلاف شخص احتضنهم مسرح الزمالك في أولى إطلالات مسار إجباري بعد توقف طويل عن الحفلات الحية، وقدمت الفرقة أكثر من 16 أغنية، في رحلة غنائية بين أغنياتها القديمة والجديدة، بداية من «تقع وتقوم» و«زيك أنا» و«غمض عينيك»، مرورا بأغنيات «فاكرة» و«رغم المسافة» و«مطلوب حبيب» و«شيروفوبيا».

نبذة عن فرقة مسار إجباري

الجرير بالذكر أنه بدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.

وشارك الفريق مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" و هو عرض يدمج الحكي بالموسيقى و تم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسجو، كما افتتحت فرقة مسار إجباري، مؤخرًا مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ19 بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائي، على المسرح المكشوف بالمكتبة ضمن فعاليات الاحتفالات الصيفية الخاصة بالمهرجان.