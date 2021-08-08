644451 /644451/رسميا-برشلونة-يعلن-إصابة-أجويرو-وغيابه-عن-مباراة-يوفنتوس 03:47 م - الأحد 8 أغسطس 2021 نشر الموقع الرسمي لفريق برشلونة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إصابة سيرجيو أجويرو، وغيابه عن مباراة الفريق القادمة، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل إصابة أجويرو: تعرض سيرجيو أجويرو نجم فريق برشلونة أثناء التدريبات، وسيغيب عن مباراة برشلونة أمام يوفنتوس. تابع موقع دوت الخليج علي

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