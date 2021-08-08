/644448/بيان-رسمي-فرج-عامر-يتحمل-قيمة-عقدى-عمار-وباسيلى-مع-سموحة

أصدر نادى سموحة، بيانا يفيد بتحمل فرج عامر، رئيس النادى السكندري، قيمة صفقتى عمار محمد إبراهيم لاعب غزل المحلة واللاعب آليا سيلا من نادى قطوان التونسي، وأن النادى لم يتحمل أى مبالغ تخص الصفقتين.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فى سياق أخر، قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، ضم 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراة إنبى ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 لمباريات الدورى والمقرر لها فى السابعة مساء غد الاثنين.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود عزت و محمود البدرى و اطهر الطاهر و سريف رضا

خط الوسط : محمد ليله وأحمد حمص و محمد كناريا و محمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى و رفيق كابو

خط الهجوم : ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

يدخل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب بترو سبورت الذى ستقام عليه مباراته القادمة فى الدورى أمام نظيره إنبى.

واختتم سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي ،صباح اليوم لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى ، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني إعادة الفريق إلى المربع الذهبى مرة أخرى خاصة بعد استعادة روح الجماعية مرة أخرى فى الفترة الماضية.

وحذر أحمد سامي لاعبيه من قوة المنافس وطالبهم بالقوة فى مواجهة الغد خصوصا وأن المنافس يرغب في المنافسة أيضا على المربع الذهبي، كما طالب لاعبية بالتركيز وعدم التفكير في اى شئ خارج اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

وأعلن احمد سامى سلبية المسحة الطبية التى أجريت للاعبي سموحة قبل مواجهة انبى ، بدأ فريق سموحة التحرك لحسم صفقاته الصيفية الجديدة بعد التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الخط الهجومي وهم الغيني سيلا وعمار شريف مهاجم بلدية المحلة بجانب مهاجم فريق أبوقير للأسمدة.