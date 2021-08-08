رامي صبري يحتفل بتصدر أغنية «حالة إكتئاب» تربند يوتيوب

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دوت الخليج يرصد إحتفال رامي صبري بنجاح أغنية «حالة إكتئاب»

نشر رامي صبري البوستر الرسمي لأغنية الجديدة «حالة إكتئاب»، وعلق عليها، مطالبا الدعاء لشقيقه: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو رامي صبري وكريم صبري شكرا لكل حد شاف فيديو حالة اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".

طرح المطرب رامي صبري أولى أعماله الغنائية التي جمعت بينه وبين شقيقه الراحل كريم صبري، وذلك بعدما أعلم عودته للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأيام بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري بشكل مفاجأ، لافتا إلى أن الحزن لا يستمر طويلا ويجب أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي، في 1 من شهر أغسطس الحالي.

وحرص رامي صبري على توجيه رسالة خاصة للجمهور في مطلع أغنية «حالة إكتئاب» الذي طرحها منذ ساعات قليلة على موقع الفيدويهات “يوتيوب”، فكتب: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة و قراءة الفاتحة”.

تفاصيل أغنية حالة إكتئاب لرامي صبري وشقيقه الراحل

وكان قد نشر رامي صبري، جزء من الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها كاشفا عن تفاصيل العمل، مشيرا إلى أنه يرجع في الأساس لشقيقه الراحل كريم، فقال: “هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض، لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها”.

وتابع: "بس كنت دايما بسيبه براحته لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع كنت غالي عليا أو ي يا حبيبي، في الجنة إن شاء الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وأخواتنا..على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت".

كلمات أغنية حالة إكتئاب

وتقول كلمات أغنية حالة إكتئاب : مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا ،إنك مهما تعمل على نفسي بقبل، حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل، أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل، أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل ، معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب، مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب، معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب، مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب".