صحفي إنجليزي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

/644443/صحفي-إنجليزي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-تفاصيل-تعاقد-الأهلي-مع-بيرسي-تاو

أكد ديفيد سيفك الصحفي بجريدة the argous والمهتمة بأخبار نادي برايتون إنضمام اللاعب بيرسي تاو لاعب الفريق للنادي الأهلي مقابل 2.8 مليون دولار بالإضافة لـ 300 ألف دولار إضافية كفوائد وضرائب ليصل المبلغ الإجمالي لـ 3.1 مليون دولار.

وأشار ديفيد سيفك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن بيرسي تاو سيغادر المدينة للقاهرة في تمام الساعة 4 فجر يوم الأربعاء في حالة الإتفاق بين الطرفين على كافة الأمور والإ سيتم ترحيل الموعد طبقا للإتفاق بين الفريقين.

صحفي إنجليزي يكشف دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

وكشف سيفك أن اللاعب الجنوب إفريقي حرص على إنهاء الأمور بشكل رسمي مع النادي الأهلي من أجل العودة للعب مع مدربه السابق والتي تربطهم علاقة شخصية إنسانية كبيرة منذ أن كان اللاعب ضمن صفوف صن داونز.

وأختتم ديفيد أن اللاعب تغيب عن المباريات الودية للفريق خلال الفترات الماضية بسبب أسباب شخصية أعتقد أنها إنهاء الأمور مع الأهلي بشكل رسمي والتي يتواصل معه عبر مترجم متواجد في لندن.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:- حمزة معوض - سيف تقا - وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.