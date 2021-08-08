/644440/الزمالك-يتغزل-بأيمن-حفني-قد-يغيب-الجسد-لبعض-الوقت-ولكن-الروح-تظل-حاضرة

منح محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، شارة القيادة لزميله أيمن حفني الذي شارك بديلا في اللقاء أمام غزل المحلة باستاد الإسكندرية في الجولة 28 للدوري الممتاز، وشارك حفني بديلا لشيكابالا في الدقيقة ٦٩ من زمن اللقاء،وتعتبر هذة المشاركة هي الأولي للاعب منذ عودته للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر”تويتر”:”قد يغيب الجسد لبعض الوقت ولكن الروح تظل حاضرة في حضرة مدرسة اللعب والفن والهندسة”.

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني ، ويعزز أشرف بن شرقي تقدم القلعة البيضاء أمام زعيم الفلاحين وينهي المباراة لصالح كتيبة باتريس كارتيرون بثلاثية دون رد.

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.