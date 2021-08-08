/644437/بالفيديو-حريق-هائل-داخل-مركب-على-النيل-بالزمالك

إندلع حريق هائل أعلى مركب على النيل اليوم الأحد، أمام ماسبيرو بمحافظة الجيزة، حيث تصاعدت أدخنة كثيرة من الحريق.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مركب نيلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء مع الاستعانة بلانشين إطفاء من النيل لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه. سنوافيكم بالتفاصيل …

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