اندلع حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق. وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتم الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق في عائمة نيلية بالزمالك والإطفاء تحاول السيطرة على النيران (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.