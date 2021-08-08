مصادر تنفي ضبط المطرب إيمان البحر درويش أو احتجازه

نفت مصادر ما أثير من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على المطرب إيمان البحر درويش، أو احتجازة بمعرفة الأجهزة الأمنية.

وناشدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات تحوى معلومات مغلوطة أو تروج لوقائع لا أساس لها من الصحة وتعرض مروجها للوقوع تحت طائلة القانون.