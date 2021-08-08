قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 333 لسنة 2021، بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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