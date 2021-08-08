عاجل.. وزير الخارجية يسلم ملك البحرين رسالة خطية من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكرى، حيث سلم جلالته رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحمل دعوة إلى جلالته لزيارة مصر، كما تؤكد ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، والتنسيق حيال المُستجدات الإقليمية.





وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى شقيقه جلالة ملك البحرين، مؤكدًا على ما تُكنُّه مصر، قيادة وشعبًا، من محبة وتقدير للشعب البحريّنى وقيادته، وما يجمع الدولتين من أواصر أخوية وطيدة انعكست فى المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية فى مختلف مجالاتها، فضلًا عن حرص البلدين على الدفع بها قُدمًا على نحو يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين فى مزيد من الازدهار والنماء.

كما أكد الوزير شكرى حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين الشقيقة تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، فى إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام فى المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدّامة، لاسيما فى إطار موقف مصرَ الثابت تجاه أمن الخليج العربى واستقرار دوله باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

من جانبه، طلب ملك البحرين نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس السيسى، مُعربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين، فضلًا عن توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومُشيدًا فى هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة.