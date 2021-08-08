القومى لحقوق الإنسان يعلن معايير قبول طلبات العفو

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال مكتب الشكاوى التابع له أنه يتلقى طلبات العفو الرئاسى، والتى تندرج ضمن اختصاصات لجنة العفو المشكلة من قبل رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2016 أثناء المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ.





إوكان قرار قد صدر بتشكيل لجنة وطنية، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية فى القضايا المتعلقة بحرية الرأى مثل التظاهر والتجمهر والنشر والرأى والتعبير.

كما يتلقى أيضاً الطلبات الخاصة بالإفراج الشرطى والتى تحكمها المادة 52 من قانون السجون وتعديلاتها والتى تنص على:

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل.

لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين أرقام (10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه والمادة 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف المجلس فى بيانه أنه من ضمن الشروط أيضا ما جاء فى المادة 56 من قانون تنظيم السجون والتى تنص على:

لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه فى أحكام الصادر بشأنه فى الجريمة المدان بها، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

يأتى ذلك فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على تفعيل اخصاصاته بشأن تطوير آلية الشكاوى بما يسمح لأصحابها التعرف على نوعية تلك الشكاوى وإجراءات التعامل معها، وهو الأمر الذى يصب فى نشر وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يخدم المواطن المصرى.