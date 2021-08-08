اقتصادية النواب: حكومة مدبولى قضت على نظام الجزر المنعزلة

جدة - نرمين السيد - قال الناىٔب محمد على عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التنسيق بين الوزارات يشهد تعاونا كبيرا، ولم تعد الحكومة تعمل بنظام الجزر المنعزلة وهى خطوة تحسب للمهندس مصطفى مدبولى.





وأكد عبدالحميد، أن مقر مجلس الوزراء شهد منذ عدة أيام توقيع بروتوكول تعاون بين هيىٔة الأوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بمحافظة كفر الشيخ مما يدل على التنسيق الحكومى الذى يعود على المواطن بالنفع.

وأشار إلى أن إنشاء مركز مصر الرقمية سيساهم فى تأسيس شركات ناشىٔة من شباب المحافظة لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية وتنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجى جامعتها، وإعداد كوادر تسهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المبانى الأثرية.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بدور وزارة الأوقاف فى بروتكول التعاون مشيدا بجهود الدكتور مختار جمعة، فى تعظيم موارد هيىٔة الأوقاف وتحويلها إلى هيىٔة اقتصادية عملاقة، تمثل رافدًا من روافد الاقتصاد المصرى.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن وزارة الأوقاف حققت الشهر الماضى أعلى عاىٔد فى تاريخها بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات التى تحققت بسبب جهود المهندس علاء عبد العزيز، رىٔيس الهيىٔة، والذى نجح فى تطبيق توجيهات وزير الأوقاف فيما يخص عملية الحوكمة وضبط شىٔونها المالية والإدارية.

وأشاد باهتمام الدولة بشىٔون الوقف، وتنفيذ توجيهات الرىٔيس عبد الفتاح السيسى، الداىٔمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.