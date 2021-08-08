اقتصادية النواب: حكومة مدبولى قضت على نظام الجزر المنعزلة

وأكد عبدالحميد، أن مقر مجلس الوزراء شهد منذ عدة أيام توقيع بروتوكول تعاون بين هيىٔة الأوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بمحافظة كفر الشيخ مما يدل على التنسيق الحكومى الذى يعود على المواطن بالنفع.
وأشار إلى أن إنشاء مركز مصر الرقمية سيساهم فى تأسيس شركات ناشىٔة من شباب المحافظة لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية وتنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجى جامعتها، وإعداد كوادر تسهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المبانى الأثرية.
وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بدور وزارة الأوقاف فى بروتكول التعاون مشيدا بجهود الدكتور مختار جمعة، فى تعظيم موارد هيىٔة الأوقاف وتحويلها إلى هيىٔة اقتصادية عملاقة، تمثل رافدًا من روافد الاقتصاد المصرى.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن وزارة الأوقاف حققت الشهر الماضى أعلى عاىٔد فى تاريخها بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات التى تحققت بسبب جهود المهندس علاء عبد العزيز، رىٔيس الهيىٔة، والذى نجح فى تطبيق توجيهات وزير الأوقاف فيما يخص عملية الحوكمة وضبط شىٔونها المالية والإدارية.
وأشاد باهتمام الدولة بشىٔون الوقف، وتنفيذ توجيهات الرىٔيس عبد الفتاح السيسى، الداىٔمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.
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