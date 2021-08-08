عاجل.. قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 333 لسنة 2021 بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام.





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