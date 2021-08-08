صور - اندلاع حريق فى باخرة نيلية بالزمالك

جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل باخرة نيلية بالقرب من كورنيش النيل بالزمالك، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للسيطرة على الحريق ومحاصرته، ودفعت بلنشات الإطفاء للسيطرة على الحريق. ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالخدمات المرورية لسحب أى كثافات قد تحدث بالكورنيش.

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