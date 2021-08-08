صور - الأوقاف : تخصيص 50 مليون جنيه لدعم ذوى الهمم و12 مليونا للغارمات

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، على تخصيص 50 مليون جنيه من الأوقاف لصندوق عطاء لدعم ذوى الهمم، و12 مليونا أخرى لسداد ديون الغارمات فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بشئون ذوى الهمم وسداد ديون الغارمات، واستكمالًا للتعاون المشترك بين الوزارتين.





جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الوزيرين، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الأوقاف؛ للتنسيق فيما بينهما، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن، والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى، والشيخ محمد عيد كيلانى وكيل الوزارة لشئون البر، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون الدائم بين الأوقاف والتضامن، مبينًا أن الوزارتين تتعاونان معًا فى خدمة المجتمع؛ ومن أهمها مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، الذى حقق هذا العام أعلى عائد بمبلغ 142 مليون جنيه، تم ترجمتها إلى 1.453 طنًا، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص الأوقاف مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لصندوق عطاء لذوى الاحتياجات الخاصة، و12 مليون جنيه، منها عشرة ملايين جنيه لصندوق يسر لسداد ديون الغارمات، ومليونا جنيه أخرى لسداد ديون الغارمات بصورة عاجلة.

وأضاف وزير الأوقاف: أنه جارٍ التنسيق لتوفير 500 جهاز كمبيوتر برايل للطلاب الجامعيين من ذوى الإعاقة البصرية بتمويل من وزارة الأوقاف، وكذلك الإسهام فى فرش عدد من شقق الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه وزير الأوقاف بسرعة صرف 300 مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لبيوت المغتربين وكبار السن، واتفق الوزيران على التنسيق فى عدد من البرامج التوعوية المشتركة بمشاركة الأئمة والواعظات مع الرائدات الريفيات.