وزيرة الصحة تبحث مع السفير اليابانى تعزيز التعاون فى القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير اليابانى لدى مصر "نوكى ماساكى" لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، وذلك اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور كريم رأفت مدير الإدارة العامة للمنح والقروض بالوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب اليابانى لدعم مصر بـ 12 جهاز أشعة مقطعيىة، و5 مولدات كهربائية سيتم توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج وذلك لدعم جهود الدولة خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، وسكرتير ثان سفارة اليابان بالقاهرة " يوشيمورا يؤيتشيرو".

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر للحكومة اليابانية لدعم القطاع الصحى فى مصر، حيث أكدت قوة العلاقات بين مصر واليابان وتقديم الدعم المستمر، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول إرسال خبراء من اليابان لتدريب الفرق الطبية فى المستشفيات على أجهزة الأشعة المقطعية وتبادل الخبرات مع الجانب المصرى.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول خطة الدولة المصرية فى إنتاج لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى أهمية تعدد وتنوع مصادر اللقاحات، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل دعم اليابان مصر لتوفير لقاحات فيروس كورونا عن طريق مرفق "كوفاكس".

ومن جانبه، أبدى السفير اليابانى لدى مصر استعداد بلاده التام لدعم مصر فى القطاع الصحى خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيدًا بالمنظومة التى تطبقها مصر لتسجيل المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا والتى تسمح بتسجيل المقيمين على أرض مصر من غير المصريين لتلقى اللقاح، كما أكد تقديم كافة سبل الدعم لتمويل اللوجيستيات الخاصة بحفظ اللقاحات فى مصر وذلك عن طريق منظمة اليونسيف، مشيرًا إلى مواصلة تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، وتقديم المساعدات من خلال المنظمات الدولية.