/644441/ضربة-البداية-مستقبل-وطن-بالإسماعيلية-يدعو-لحضور-حفل-افتتاح-دوري-الحزب-في-نسخته-الثالثة

دعا النائب حماد موسي حماد أمين حزب مستقبل وطن الإسماعيلية السادة النواب والقيادات والأعضاء الكرام لحضور حفل افتتاح وانطلاق دوري مستقبل وطن للموسم الثالث يوم السبت الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢١ الساعة السابعة مساءً بمركز فايد كملتقي شبابي لإظهار مواهبهم في إطار من التنافس الشريف.

كما أنه وبهذة المناسبة السعيدة سوف يتم افتتاح المقر الجديد للحزب بمركز فايد قبل حفل الانطلاق الرسمي لدوري مستقبل وطن.

تفاصيل دوري مستقبل وطن

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.