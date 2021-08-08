/644438/مستقبل-وطن-بأوسيم -ينتهي-من-وضع-اللمسات-الأخيرة وعمل-قرعة-مسابقة-دورى-مستقبل-وطن

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة، قامت أمانه الحزب بمركز أوسيم برئاسة الأستاذ أحمد أسعد، امين الحزب بالمركز، والساده اعضاء الاجنه المنظمه للمسابقه وعدد من مسئولي الكوره بالوحدات الحزبيه بالإنتهاء من وضع اللمسات الاخيره لإنطلاق مسابقة دورى مستقبل وطن علي مستوي الوحدات الحزبيه والمركز، وكذلك تم عمل قرعة للفرق المشاركة والأنتهاء من وضع جدول المباريات.

وصرح " أحمد أسعد " امين الحزب بمركز أوسيم انه تم التنبيه علي الساده المتظمين والمسئولين الرياضيين للوحدات بضرورة الإلتزام بكافة اللوائح وشروط المسابقه التي اقرها الحزب. ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم المسابقات الكرويه لإكتشاف المواهب ودعم الشباب.

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