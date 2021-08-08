19 أغسطس..عودة العندليب الأسمر على مسرح ساقية الصاوي

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دوت الخليج يكشف موعد حفل عبد الحليم حافظ بساقية الصاوي

وكان قد أحي مسرح العرائس حفليين غنائين يوم الخميس الماضى الموافق 5 أغسطس لكوكب الشرق أم كلثوم فى السادسة مساء والثامنة مساء وقاد الفريق المهندس محمد الصاوى وقام بتحريك عروسة أم كلثوم وقدمت فيه أغنيتين هما " دارت الأيام " أشعار مأمون الشناوى والحان محمد عبد الوهاب ، وغنتها أم كلثوم عام 1970، وكانت رابع تعاون بينها وبين مأمون الشناوى ، أما الأغنية الثانية هى "أنت عمرى" تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل ، ألحان محمد عبد الوهاب وسميت بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فنى بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم عام 1946.

حياة عبد الحليم حافظ المهنية

بدأت مسيرة عبد الحليم في الإذاعة عام 1951 بعد تقديمه قصيدة "لقاء" من كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل، ثم بدء تصويره أول أفلامه "لحن الوفاء" عام 1955، ثم تعاون مع العديد من الملحنين الكبار منهم محمد الموجي وكمال الطويل و بليغ حمد.

شارك مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في العديد من الأعمال منها "أهواك، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا"، ثم شارك مع بليغ حمدي في أعمال: "زي الهوا، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن لا، موعود".

وفاة عبدالحليم حافظ

توفى عبدالحليم حافظ يوم 30 مارس 1977 في لندن عن عمر يناهز 47 عاماً، اثر إصابته بالدم الملوث الذي نقل إليه حاملًا معه التهاب كبدي فيروسي فيروس سي الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر كما قد أوضح فحصه في لندن، ولم يكن لذلك المرض علاج وقتها وبينت بعض الآراء أن السبب المباشر في موته هو خدش المنظار الذي أوصل لأمعائه مما أدى إلى النزيف، وقد تم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة لم تعرف مصر مثلها سوى جنازة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والفنانة الراحلة أم كلثوم سواء في عدد البشر المشاركين في الجنازة الذي بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، أو في انفعالات الناس الصادقة وقت التشييع.