/644434/بحضور-زعيم-الأغلبية-جامعة-أسيوط-تنظم ندوة-بعنوان-تمكين-الشباب-فى-الحياة-النيابية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جامعة أسيوط تشهد تنظيم ندوة اليوم بعنوان تمكين الشباب فى الحياة النيابية، فى إطار الإحتفال باليوم العالمي للشباب.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرا إلى أن الندوة ستكةون بحضور بحضور النائب أشرف رشاد الشريف - النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وزعيم الأغلبية البرلمانية ، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ، والنائب عماد حموده رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمناطق والمجمعات الصناعية، اليوم السبت، بمحافظة قنا، مؤكدًا أن الزيارة تحقق مزيدًا من التواصل، وتخلق آلية مهمة لمواجهة التحديات.

وأوضح رشاد، في تصريحات له على هامش الزيارة، أن الوزيرة نيفين جامع تقوم بجهود عظيمة لتعزيز بيئة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من موارد الدول وامكانياتها، وزيادة التنافسية، والنهوض بصعيد مصر، وخلق مجتمعات صناعية وتنموية متطورة شاملة.

وشدد رشاد، على ضرورة ايجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال تحافظ على معدلات نمو الاقتصاد، وتثري النقاشات والاقتراحات حول خطط التنمية، وتعزز توجه الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص وزيادة الانتاج.