/644433/أمانة-مركز-الصف-تعلن-تفاصيل-دوري-مستقبل-وطن-خلال-أيام

تعلن أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة عن تفاصيل إطلاق دوري مستقبل وطن على مستوى المركز ضمن الدور المجتمعي الرياضي التي يحرص عليها الحزب وقيادته بمختلف المراكز والقرى والمحافظات خلال أيام بعد الإجتماع التحضيري بين قيادات أمانة الحزب بالمدينة.

ويأتي هذا إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف ومتابعة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة ، والنائب عبد الوهاب خليل ، أمين التنظيم بالجيزة، والنائب عمرو يسري عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ ، والنائب أحمد سعد نويصر ، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

أمانة مركز الصف تعلن تفاصيل دوري مستقبل وطن خلال أيام

وقامت أمانة مركز الصف لحزب مستقبل وطن ، برئاسة الأستاذ حاتم محمد عكاشة ، وأمين التنظيم الأستاذ يسري صلاح عمار ، والأمناء المساعدين و أمناء اللجان واعضاء هيئة المكتب ، والأمناء المساعدين ، بعقد اجتماع عاجل مساء السبت، لتنسيق دوري مستقبل وطن وتم تشكيل لجنة للإشراف علي دوري مستقبل وطن بالصف.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لكل المصريين.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.