/644432/هيئة-المحكمة-لـ-محمد-حسان---شهادتك-اليوم-ستكون-خيرا-لك-وخيرللكثيرين-من-بعدك

قالت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في قضية «خلية داعش امبابة»، اليوم الأحد، والمتهم بها 12 عنصر إرهابي، إن النيابة قدمت كتاب مصلحة الطب الشرعي والثابت به أنه في يوم 19 يونيو 2021، إلى التوصل إلى عنوان الشاهد الشيخ محمد حسان، والتوصل إلى خفير المنزل وان الشاهد الشيخ محمد حسان له شقة بالدور الثاني وبصعود الشقة لم يجدوا أحد داخلها، فتم الانتقال إلى منطقة 6 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة الشيخ محمد حسان في قضية «داعش إمبابة»

نجل الشيخ محمد حسان

وتم التقابل مع نجل الشيخ محمد حسان يدعى «خالد»ولم يتبين وجود الشاهد، وتم الانتقال إلى المكان الثاني واقر شقيق الشاهد أنه غير متواجد وأفاد بأنه سوف يحضر الجلسة المحددة اليوم.

وتابعت هيئة المحكمة قائلة:« أنت جئت بطلب الدفاع ورغم أن هناك المئات من القضايا تم الحكم فيها ومئات المتهمين شهدوا أنهم من تلاميذك، فإن شهادتك اليوم ستكون خيرا لك وخير لك للكثيرين من بعدك».

وصول محمد حسان إلى محكمة طرة

وكان وصل منذ قليل الشيح محمد حسان، الداعية الإسلامي، إلى محكمة طرة، للإدلاء بشهادته في قضية أحداث تفجير كمين رمسيس، والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش امبابة، والمتهم فيها 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 7 تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، و5 متهمين هاربين.

محمد حسان أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة

وتستمع المحكمة اليوم، لشهادة الشيخ محمد حسان، وقال شقيق الشيخ محمد حسان انه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحاكمة، وذلك رغم مروره بظروف مرضية صعبة وملازمته المنزل منذ 3 أشهر.

وأضاف شقيق الشيخ حسان، أن حضور شقيقه يأتي لاحترامه القضاء المصري، وسيحضر للإدلاء بشهادته احترامًا لقرار المحكمة بطلب شهادته، في هذه القضية.

تهم إحراز سلاح ناري

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم إحراز سلاح ناري، وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات، وإحراز ذخائر لاستخدامها على السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات.

وتعقد الجلسة بالدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد.