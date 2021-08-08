/644431/محمد-حسان-أمام--المحكمة-جماعة-السلفيين-أصبح-هدفها-الفوز-بالمناصب-وخلق-نزاعات-مع-الآخرين

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، الاستماع إلى شهادة محمد حسان خلال جلسة محاكمة 12 متهما بقضية «داعش إمبابة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقوال الشيخ محمد حسان في قضية «خلية داعش الإرهابية»

وقال الشيخ محمد حسان:«إن جماعة السلفيين سميت نسبة إلى السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعًا أن أفراد الجماعة اختلفوا في مذهبهم عن السلف الصالح وأصبح هدفهم المشاركة في الانتخابات والفوز بالمناصب وخلق نزاعات مع الآخرين، وتفريق الجمع بدلا من لم الشمل».

وسألت المحكمة محمد حسان عن رأيه في تنظيم داعش الإرهابي، فأجاب أنه رأس الخوارج وأصحاب الانحراف الفكري الذي يدمّر ويخرّب.

وأكد محمد حسان:« أن تفكير تنظيم داعش الإرهابي يخالف معتقد وأصول الدين الإسلامي، نافيًا أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها، ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي».

وأضاف محمد حسان أمام هيئة المحكمة:« إنه يعمل على تفسير وتوضيح التفقيه فى الدين الإسلامي الصحيح بعيدًا عن الأفكار الشاذة والمتطرفة التي تبيح قتل الأبرياء بغير حق، نافيًا أنه دعا لذلك الفكر أو الخروج عن تعاليم الدين الإسلامي».

وصول محمد حسان إلى محكمة طرة

وكان وصل منذ قليل الشيح محمد حسان، الداعية الإسلامي، إلى محكمة طرة، للإدلاء بشهادته في قضية أحداث تفجير كمين رمسيس، والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش امبابة، والمتهم فيها 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 7 تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، و5 متهمين هاربين.

محمد حسان أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة

وتستمع المحكمة اليوم، لشهادة الشيخ محمد حسان، وقال شقيق الشيخ محمد حسان انه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحاكمة، وذلك رغم مروره بظروف مرضية صعبة وملازمته المنزل منذ 3 أشهر.

وأضاف شقيق الشيخ حسان، أن حضور شقيقه يأتي لاحترامه القضاء المصري، وسيحضر للإدلاء بشهادته احترامًا لقرار المحكمة بطلب شهادته، في هذه القضية.

تهم إحراز سلاح ناري

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم إحراز سلاح ناري، وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات، وإحراز ذخائر لاستخدامها على السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات.

وتعقد الجلسة بالدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد.