/644430/تعرف-علي-سر-ظهور-موسيماني-داخل-نادي-ZED-صورة

يعيش نجل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يخوض معايشة في نادي ZED بفريق مواليد 2010، وتواجد اليوم الاحد داخل النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخطف نجل بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلى، الأنظار خلال استعراضه مهاراته في اللعب بالكرة، بعد ظهوره في تدريبات النادي الأهلي سابقاً ، حيث شارك مع عدد من اللاعبين في تمرير الكرة ليثير إعجاب الحاضرين في المران.

وحقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.