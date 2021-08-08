الموت يفجع المطرب المصري هيثم نبيل

رحل عن عالمنا اليوم الأحد والد المطرب المصري هيثم نبيل الذي أعلن عن خبر وفاته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يكشف وفاة والد المطرب هيثم نبيل

كتب هيثم نبيل عبر موقع فيس بوك، معلنا عن رحيل والده وكاشفا عن موعد ومكان الجنازة: "أبويا حبيبي في ذمة الله.. الجنازة عقب صلاة المغرب .. الحي المتميز .. 6 أكتوبر".

وانتهى هيثم نبيل من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، منها أغانى "أيامى"، من كلمات سارة سعيد، وتوزيع محمد الشاعر، و"بداية أجمل"، وهي من كلمات سارة سعيد، وتوزيع موسيقى حسين النجار، " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، فضلا عن أغنية "زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، و"عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان.

هيثم نبيل يشارك في مسلسل لؤلؤ

من ناحية أخرى أعرب هيثم نبيل مؤخرا عن سعادته بتخطى أغانى مسلسل لؤلؤ، للنجمة مى عمر، لأكثر من ربع مليار مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكدا أنها أرقام غير مسبوقة لأغانى داخل مسلسل، وأنها تجربة ممتعة وتحد كبير.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، الذى ضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين"مع الفنان خالد سرحان،ومسلسل"البرنس" للنجم محمد رمضان.