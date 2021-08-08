/644426/جيانا-فاروق-حاملة-العلم-أول-صور-لختام-البعثة-المصرية-أولمبياد-طوكيو

انهت البعثة المصرية منافستها في أولمبياد طوكيو بإحتلال المركز الرابع والخمسون في إنجاز تاريخي للفراعنة وبتحقيق أكبر عدد ميداليات في دورة واحدة بعد تحقيق ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية.

جيانا فاروق حاملة العلم.. أول صور لختام البعثة المصرية أولمبياد طوكيو

وتحمل جيانا فاروق بطلة مصر في التايكوندو علم مصر في الحفل الختامي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد انتهاء المنافسات بشكل رسمي وإحتلال البعثة المركز الـ 54 عالميا والثاني عربيا والرابع إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج أبرز صور البعثة المصرية في الحفل الختامي:

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

جاء ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، في المركز الثاني عربيا خلف قطر التي حلت في المركز الأول.

وحلت مصر في المركز الرابع إفريقيا بعد كينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

كما جاء ترتيب مصر عالميا في المركز الـ 54.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو 202، بواقع ميدالية ذهبية، ومثلها فضية، بالإضافة إلى 4 برونزية.

رقم قياسي جديد

حصدت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد 6 ميداليات متنوعة كأكثر عدد ميداليات في دورة أولمبية واحدة، إذ أن الرقم القياسي 5 ميداليات، كان أكبر رقم وصلت إلية البعثة المصرية في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية، وتحقق في ثلاث مرات من قبل، وكانوا في أولمبياد برلين 36 ولندن 48 وأثينا 2004.

أول ذهبية في تاريخ منافسات السيدات

نجحت فريال أشرف، في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، لتكون بذلك أول سيدة مصرية تتوج بالذهبية في فعاليات دورات الألعاب الأولمبية.

استعادة مصر صداراة العرب في التتويج بالميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، برصيد 8 ذهبيات.

تحقيق أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية في دورات الألعاب الأولمبية.

نجاح تاريخي على المستوى العربي والإفريقي

أصبح منتخب اليد أول منتخب عربي وإفريقي ينهي دور المجموعات بـ 8 نقاط.

بالإضافة إلى كونه أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد.

حلت مصر في المركز الثاني عربيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف قطر.

الوصول إلى المركز الثالث إفريقيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف كينيا وجنوب إفريقيا.

أصبحت مصر، أول دولة عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتية.

أصبحت الكاراتية هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.