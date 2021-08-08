/644425/محمد-حسان-عن-الجامعات-الإسلامية---أي-جماعة-مهما-كان-مسماها-خرجت-عن-كتاب-الله-وسنة-الرسول

قال الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية شهادة الشيخ محمد حسان في قضية « خلية داعش إمبابة»

س1.. مارأيك في بناء الجامعات الإسلامية؟

رد الشيخ محمد حسان : «أي جماعة مهما كان مسماها خرجت عن كتاب الله وسنة الرسول واستحلت الدماء باسم الدين وال‘سلام والجهاد فهي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول وسببًا للتنازع والخلاف».

وأكّد محمد حسان خلال شهادته، أنه يجب إنشاء أي مراكز أوتجمع ديني تحت قيادة الجهات المختصة في الدولة.

كما أضاف محمد حسان:« أن الجماعات التي تستحل دماء إخواننا من الجيش والشرطة فهي جماعة منحرفة عن سنة رسول الله».

س 2 .. ما رائيك عن تنظيم القاعدة؟

قال الشيخ محمد حسان إنَّ «تنظيم القاعدة أصله التكفير وحصر الحق فيهم وفي مناهجهم الحكم على الحكومات العربية المسلمة أنَّها كافرة مرتدة فهم يقومون بتكفير وتدمير واستحلال للاموال والدماء والأعراض».

وعن جماعة الإخوان، قال حسان: «جماعة الإخوان المسلمين في بدايتها كانت جماعة دعوية ثم تحولت لحزب سياسي يريد الحكم، وبالفعل وصلوا للحكم وتولوا رئاسة الحكم ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والمحافظات، ومع ذلك لم توفق في حكم مصر، لأنَها لم تستطع الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة ومن سياسة الجماعة ذات القلب الواحد إلى حكم الدولة».

وأكمل الشيخ محمد حسان : «لما حدث الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة والإعلام وقضاء، رفعت شعار الشرعية، كنت أتمنى أن ينتهجوا نهج الحسين عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية عندما ترك الحكم حقنًا للدماء».

كما نفى حسان، خلال إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مأمورية طرة اليوم بقضية «خلية داعش إمبابة» أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها، ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي.

وتأتي شهادة محمد حسان اليوم 8 سبتمبر2021، بعد مرور 53 يومًا على إدلاء الداعية السلفي محمد حسين يعقوب على شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب في قضية داعش إمبابة، وكان «يعقوب» ظهر في الجلسة السابقة المنعقدة الثلاثاء 15 يونيو الماضي على كرسي متحرك، بعد استدعاء المحكمة له للإدلاء بأقواله.