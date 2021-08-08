الآن.. نتيجة ثانوية عامة.. طرق معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 علمي وأدبي

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تزايدت عمليات البحث حول طرق معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 علمي وادبي ويأتي ذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية وفق النظام الجديد سيكون منتصف شهر أغسطس الجاري.

دوت الخليج

طرق معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 علمي وأدبي

انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي لهذا العام خلال الأيام الماضية، ثم بعد ذلك انطلقت جميع أعمال التصحيح والمراجعة في كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة.

نتيجة ثانوية عامة 2021

وزارة التربية والتعليم، نوهت على ضرورة تطبيق جميع أعمال الدقة لمراعاة حساب الدرجات التي يحصل عليها طالب الثانوية، ويعيش أولياء الأمور في قلق، لمعرفة مصير ابنائهم في الاختبارات الحديثة التي مروا بها مترقبين بذلك اعلان نتيجو الثانوية العامة2021 علمي وادبي

تصحيح امتحانات الثانوية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،تحدث عن امتحانات الثانوية العامة وقال إن هناك اختلاف وحيد في التصحيح لامتحانات الثانوية العامة عن الأعوام السابقة.

جاء ذلك عبر تصريحات له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك، مضيفا ان الاختلاف الملحوظ، ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات.

نتائج طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي

وعن معدلات نجاح الطلاب في الثانوية العامة، أشار طارق شوقي أنها لم تختلف كثيرا عن السنوات السابقة، حيث جاءت مطمئنة للجميع موضحا ان نتائج الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي مرضية.