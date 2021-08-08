الان.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢١ إليك نتيجة 3 ثانوي

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بالخطوات.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢١… يبحث الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢١ خاصة بعد إعلان وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية وفق النظام الجديد سيكون منتصف شهر أغسطس الجاري.

دوت الخليج

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢١

مئات الآلاف من الطلاب في حالة من الترقب لإعلان نتائج الثانوية العامة 2021 ، من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص تنسيق الجامعات 2021 2022، والذي سيتحدد، وفق مجموع النتائج النهائية.

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢١

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،تحدث عن امتحانات الثانوية العامة وقال إن هناك اختلاف وحيد في التصحيح لامتحانات الثانوية العامة عن الأعوام السابقة.

نتيجة ثانوية عامة ٢٠٢١

جاء ذلك عبر تصريحات له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك، مضيفا ان الاختلاف الملحوظ، ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وزرير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لفت إلى أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد اللتي انتهى تصحيحها مطمئنة ومقاربة للسنوات الماضية.

واضاف أنه لن يتم إعلان نتيجة الثانوية قبل يوم 15 أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

اخماد فتنة التشكيك فى اجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة

محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب أكد في بيان له من قبل أن الدكتور طارق شوقي، نجح فى اخماد فتنة التشكيك فى اجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، عندما أكد أن عملية التصحيح الإلكتروني، لامتحانات الثانوية العامة، تسير بنجاح كبير، منذ منتصف يوليو الماضي، ويتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من أجهزة الدولة وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

ووجه تحية تقدير الى الدكتور طارق شوقى، الذى بادر بمجرد ان تم التشكيك فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤكداً أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات وكل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

طارق شوقي ومواجهة تسريب الامتحانات

وطالب عبد الرحمن راضى من اجهزة الدولة، باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من يقومون ببث الاشاعات والاكاذيب التى جعلت طالبات وطلاب الثانوية العامة فى حالة من الرعب والفزع الشديدين على مستقبل ابنائهم ،مؤكدا أن هناك حالة ارتياح واسعة النطاق لدى الرأى العام بعد هذه التصريحات المهمة والحاسمة من الدكتور طارق شوقى والتى ضربت مروجى مثل هذه الاشاعات والاكاذيب الخطيرة فى مقتل.

هذا وحث الدكتور طارق شوقي، الدارسين والمعلمين والباحثين في مجال الرياضيات على ضرورة الانضمام إلى ورشة العمل من Wolfram، وبنك المعرفة المصري للتعرف على خصائص Mathematica Software، وكيفية استخدام تكنولوجيا Wolfram في العمليات الجبرية والتفاضل والتكامل والتبسيط الرياضي، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

وأضاف أنَّه يمكن أيضاً التعرف على الأساليب الحسابية الفريدة في لغة ولفرام، والتي يمكن استخدامها في مشاريع بايثون، في ورشة يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءاً من على بنك المعرفة المصري. وأكد وزير التربية والتعليم، أنَّه يجب على المعلمين وأولياء الأمور، الانضمام في ورشة عمل من Discovery Education وبنك المعرفة المصري تدعم التفكير العلمي لدى التلاميذ وتؤهله ليفكر كعالم وذلك يوم الأربعاء المقبل.

موعد نتيجة الثانوية العامة

كثر البحث عن موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، لذلك أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية وفق النظام الجديد سيكون منتصف شهر أغسطس الجاري. وربما يزيد يومين أو ثلاثة أيام بعد ذلك الوقت .

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقوم الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص تنسيق الجامعات 2021 – 2022، والذي سيتحدد وفق مجموع النتائج النهائية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

الدخول علي الرابط التالي

https://g12.emis.gov.eg/

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