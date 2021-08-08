«الصحة» تطمئن المسافرين: جميع اللقاحات مجانا.. والرسوم للشهادة

قالت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لبيع لقاحات كورونا للمصريين والأجانب، وجميع اللقاحات يتم توفيرها مجانا، وما يتم تحصيلة فقط هو رسوم استخراج شهادات السفر وهى 100 جنيه للمصريبن و10 دولارات للأجانب .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا آمنة، وهى الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، وأشارت إلي أنه لا ينبغي الانسياق وراء الشائعات والحصول علي المعلومات من مصادرها .
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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