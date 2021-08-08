/644421/فئات-منحرفة-كواليس-شهادة-الشيخ-محمد-حسان-عن-انتشار-الجماعات-في-قضية-داعش-إمبابة

استمعت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، لشهادة الشيخ محمد حسان، في قضية «داعش إمبابة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة الشيخ محمد حسان في قضية «داعش إمبابة»

وقال المستشار محمد السعيد الشربيني، إنه في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات متطرفة اتخذت من نفسها مسميات وإصباغ للدين ومنها الجماعة السلفية والجهادية وأنصار بيت المقدس وغيرها.

وأوضح الشيخ محمد حسان، أمام المحكمة أثناء سماع شهادته، :«إن تلك الجماعات التي اتخذت من عباءة الإسلام ومن كتاب الله وسنة رسوله، وتستحل الدماء من المسلمين وتستحل دماء إخواننا في الجيش والشرطة، فإنهم جماعات منحرفة وليس لها صلة بالإسلام».

وصول محمد حسان إلى محكمة طرة

كان وصل الشيح محمد حسان، الداعية الإسلامي، إلى محكمة طرة، للإدلاء بشهادته في قضية أحداث تفجير كمين رمسيس، والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش امبابة، والمتهم فيها 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 7 تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، و5 متهمين هاربين.

الشيخ محمد حسان أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة

وتستمع المحكمة اليوم، لشهادة الشيخ محمد حسان، وقال شقيق الشيخ محمد حسان انه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحاكمة، وذلك رغم مروره بظروف مرضية صعبة وملازمته المنزل منذ 3 أشهر.

وأضاف شقيق الشيخ حسان، أن حضور شقيقه يأتي لاحترامه القضاء المصري، وسيحضر للإدلاء بشهادته احترامًا لقرار المحكمة بطلب شهادته، في هذه القضية.

تهم إحراز سلاح ناري

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم إحراز سلاح ناري، وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات، وإحراز ذخائر لاستخدامها على السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات.