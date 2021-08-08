/644419/مصدر-يكشف-حقيقة-القبض-على-ايمان-البحر-درويش-و-احتجازه

قال مصدر أمني، اليوم الأحد، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع أو الحسابات الإلكترونية من أخبار عن القبض على المطرب إيمان البحر درويش أو احتجازه ،شائعة.

وصول الشيخ محمد حسان إلى محكمة طرة

وفي سياق أخر وصل الشيح محمد حسان، الداعية الإسلامي، إلى محكمة طرة، للإدلاء بشهادته في قضية أحداث تفجير كمين رمسيس، والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش امبابة، والمتهم فيها 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 7 تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، و5 متهمين هاربين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية أحداث تفجير كمين رمسيس

الشيخ محمد حسان أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة

وتستمع المحكمة اليوم، لشهادة الشيخ محمد حسان، وقال شقيق الشيخ محمد حسان انه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحاكمة، وذلك رغم مروره بظروف مرضية صعبة وملازمته المنزل منذ 3 أشهر.

وأضاف شقيق الشيخ حسان، أن حضور شقيقه يأتي لاحترامه القضاء المصري، وسيحضر للإدلاء بشهادته احترامًا لقرار المحكمة بطلب شهادته، في هذه القضية.