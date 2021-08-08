دوت الخليج يرصد 60 صورة من تشييع جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

/644418/تحيا-مصر-يرصد-60-صورة-من-تشييع-جثمان-الراحلة-دلال-عبد-العزيز

شهد مسجد المشير طنطاوي تشييع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث تمت صلاة الجنازة عليها وسط جموع من أهلها واصدقائها وعدد من الفنانين.

ورصد موقع دوت الخليج 60 صورة من تشييع جثمان الراحلة دلال عبد العزيز دوت الخليج يرصد بالفيديو تشييع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز هذا وشهد صباح اليوم توافد عدد من الفنانين إلى مستشفى زايد التخصصى استعدادا لخروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز وسط اجرءات أمنية فى محيط مقر المستشفى . وقبلها كشف الإعلامي رامي رضوان عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته دنيا سمير غانم، والتي وافتها المنية مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

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