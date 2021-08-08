/644417/جيانا-فاروق-تستعد-لرفع-العلم-المصري-فى-حفل-ختام-أولمبياد-طوكيو-صورة

نشرت البطلة المصرية جيانا فاروق، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر فى الكاراتيه، والمتوجه ببرونزية أولمبياد طوكيو، صورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، خلال استعدادها لرفع العلم المصري فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلقت جيانا فاروق على الصورة قائلة: "مستعدة لرفع العلم المصري".

أسدل الستار، اليوم الأحد، عن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت يوم 23 من شهر يوليو الماضي، بمشاركة 206 دولة.

ويقتصر حضور حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020، على كبار الشخصيات الرياضية والعامة من متخلف بلدان العالم، وعلى رأسهم أكيشينو ولى عهد امبراطورية اليابان.

ولا يتواجد أي نوع من الحضور الجماهيري، مثلما حدث فى حفل الأفتتاح وأثناء فعاليات البطولة، وذلك بسبب الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا.

عوالم نتشاركها

يأتى حفل اختتام أولمبياد طوكيو 2020، تحت شعار “عوالم نتشاركها“.

وتم إطلاق هذا الشعار تأكيدا على أن الرياضة قادرة على جمع الشعوب، وحتى تتذكر الدول أنهم تشاركوا نفس الإثارة والحدث حتى وإن لميتمكنوا من تشارك نفس الأماكن بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشهد حفل الختام، بعض العروض الفنية، وطابور العرض.

بالإضافة إلى موكب خاص لكل بعثة.

ثم بعد ذلك تسلم طوكيو راية الأولمبياد للمثل فرنسا، باعتبارها هي الدولة المنظمة للنسخة القادمة من الأولمبياد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.