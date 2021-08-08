رسميا.. انطلاق حفل ختام أولمبياد طوكيو «صور»

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أسدل الستار، اليوم الأحد، عن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت يوم 23 من شهر يوليو الماضي، بمشاركة 206 دولة، ويقتصر حضور حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020، على كبار الشخصيات الرياضية والعامة من متخلف بلدان العالم، وعلى رأسهم أكيشينو ولى عهد امبراطورية اليابان.

ولا يتواجد أي نوع من الحضور الجماهيري، مثلما حدث فى حفل الأفتتاح وأثناء فعاليات البطولة، وذلك بسبب الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتى حفل اختتام أولمبياد طوكيو 2020، تحت شعار “عوالم نتشاركها“.

وتم إطلاق هذا الشعار تأكيدا على أن الرياضة قادرة على جمع الشعوب، وحتى تتذكر الدول أنهم تشاركوا نفس الإثارة والحدث حتى وإن لميتمكنوا من تشارك نفس الأماكن بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشهد حفل الختام، بعض العروض الفنية، وطابور العرض.

بالإضافة إلى موكب خاص لكل بعثة.

ثم بعد ذلك تسلم طوكيو راية الأولمبياد للمثل فرنسا، باعتبارها هي الدولة المنظمة للنسخة القادمة من الأولمبياد.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات التي حققها الفراعنة خلال أولمبياد طوكيو 2020:

رقم قياسي جديد

حصدت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد 6 ميداليات متنوعة كأكثر عدد ميداليات في دورة أولمبية واحدة، إذ أن الرقم القياسي 5 ميداليات، كان أكبر رقم وصلت إلية البعثة المصرية في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية، وتحقق في ثلاث مرات من قبل، وكانوا في أولمبياد برلين 36 ولندن 48 وأثينا 2004.

أول ذهبية في تاريخ منافسات السيدات

نجحت فريال أشرف، في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، لتكون بذلك أول سيدة مصرية تتوج بالذهبية في فعاليات دورات الألعاب الأولمبية.

استعادة مصر صداراة العرب في التتويج بالميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، برصيد 8 ذهبيات.

تحقيق أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية في دورات الألعاب الأولمبية.

نجاح تاريخي على المستوى العربي والإفريقي

أصبح منتخب اليد أول منتخب عربي وإفريقي ينهي دور المجموعات بـ 8 نقاط.

بالإضافة إلى كونه أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد.

حلت مصر في المركز الثاني عربيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف قطر.

الوصول إلى المركز الثالث إفريقيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف كينيا وجنوب إفريقيا.

أصبحت مصر، أول دولة عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتية.

أصبحت الكاراتية هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.