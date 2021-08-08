/644413/الشيخ-محمد-حسان-أمام-المحكمة-داعش-فكرهم-منحرف--وهما-رأس--الخوارج

قال الشيخ محمد حسان أثناء سماع شهادة في قضية خلية داعش إمبابة، اليوم الأحد، إنّ تنظيم داعش الإرهابي، «رأس الخوارج وأصحاب الانحراف الفكري الذي يدمّر ويخرّب»، متابعا أنّ الفكر الذي يتبناه تنظيم داعش الإرهابي، يخالف معتقد وأصول الدين الإسلامي.

كما نفى الشيخ محمد حسان أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مأمورية طرة بقضية «خلية داعش إمبابة» أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها، ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي.

واليوم مثل الشيخ محمد حسّان أمام هيئة المحكمة، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لظروف صحية، بحسب تصريحات أدلت بها أسرة حسّان في وقت سابق.

داعش إمبابة

وكانت هيئة المحكمة، طلبت شهادة حسان ويعقوب في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة»، المتهم فيها 12 شخصا بجرائم تتعلق بالإرهاب، والسعي والتخطيط إلى هدم الدولة، والتعدي على مؤسساتها، وتعطيل القانون والدستور، ومنع المواطنين من ممارسة حرياتهم الشخصية والتحريض على العنف والتخريب.

كان وصل الشيح محمد حسان، الداعية الإسلامي، إلى محكمة طرة، للإدلاء بشهادته في قضية أحداث تفجير كمين رمسيس، والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش امبابة، والمتهم فيها 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 7 تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، و5 متهمين هاربين.

الشيخ محمد حسان أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة

وتستمع المحكمة اليوم، لشهادة الشيخ محمد حسان، وقال شقيق الشيخ محمد حسان انه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحاكمة، وذلك رغم مروره بظروف مرضية صعبة وملازمته المنزل منذ 3 أشهر.

وأضاف شقيق الشيخ حسان، أن حضور شقيقه يأتي لاحترامه القضاء المصري، وسيحضر للإدلاء بشهادته احترامًا لقرار المحكمة بطلب شهادته، في هذه القضية.