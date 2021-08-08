/644423/يرحل-الجثمان-وتبقى-الأعمال-خالدة-دلال-عبد-العزيز-مسيرة-فنية-حافلة-بالنجاحات

دقائق قليلة تفصلنا عن توديع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز ورؤيتها للمرة الأخيرة قبل دفنها، ولكن هل سيتناسى محبيها أعمالها المليئة بالمحبة والعطف والحنان؟ بالطبع لا فدلال عبد العزيز مسيرة فنية رائعة ومتفردة لم تستهويها الشهرة للبعد عن دورها كأم وربة منزل فدائما ما نشعر في جميع أعمالها بتقاربها مع الجمهور، رحل جثمانها ولكن تركت لنا باقة من أفضل الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية لتظل خالدة في أذهاننا طوال الحياة.

دوت الخليج يرصد مسيرة الفنانة دلال عبد العزيز

نبذة عن الفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز ممثلة مصرية شهيرة، تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون.

بداية مسيرة دلال عبد العزيز الفنية

بدأت دلال عبد العزيز مسيرتها الفنية في العام ١٩٧٧م، بأدوار صغيرة كمشاركتها في مسلسل بنت اليوم، أما بدايتها الفعلية كانت عندما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح، حيث شاركت الفنان سمير غانم في مسرحية أهلاً يا دكتور في العام ١٩٨١م وكانت من إخراج حسن عبد السلام، وفي فترة الثمانينات شاركت في مسلسلات تلفزيونية ومنها مسلك أبواب المدينة بجزأيه الأول والثاني وعالم العم أمين ودعوني أعيش وليالي الحلمية بكل أجزائه التي كان آخرها عام 1995 والضابط والمجرم.

ووقفت دلال عبد العيز أمام مجموعة كبيرة من عمالقة الفن في فترة مهمة من حياتها، وكان للأمر أثر كبير في ثقل موهبتها الخام وجعلها أكثر بريقًا وسطوعًا، منهم ريد شوقي وفؤاد المهندس إضافة إلى محمد المليجي، وخلال تلك الفترة خاضت عدد من التجارب السينمائية المختلفة في ذلك الوقت منها كما تعاونت مع أبرز المخرجين.

بداية تألق دلال عبد العزيز بأدوار البطولة

وفي عام 1990، شاركت عبد العزيز البطولة مع شويكار وسمير غانم في فيلم النصاب والكلاب للمخرج عادل صادق، كما لعبت البطولة في فيلم الزمن والكلاب وهو فيلم أكشن وجريمة، وفي نفس العام أيضاً ظهرت مع الفنان عادل إمام في النوم في العسل، كما أدت دور البطولة مع يحيى الفخراني وماجدة زكي في فيلم مبروك وبلبل من إخراج ساندرا نشأت في عام 1998، وفي عام 2001، أدت البطولة في فيلم أسرار البنات مع سوسن بدر وشريف رمزي للمخرج مجدي أحمد علي، وفي نفس العام شاركت البطولة مع ليلى علوي وعبلة كامل في مسلسل حديث الصباح والمساء، وفي عام 2008، ظهرت بدور البطولة إلى جانب أحمد حلمي ومحمود حميدة في فيلم آسف على الإزعاج، وفي عام 2009، ظهرت في الفيلم المغربي التلفزيوني الضحايا، كما شاركت البطولة إلى جانب يحيى الفخراني في مسلسل ابن الأرندلي للمخرجة رشا شربتجي، وفي عام 2014، شاركت دلال البطولة مع أحمد حلمي وياسمين رئيس في فيلم صنع في مصر، من إخراج عمرو سلامة وكتابة مصطفى حلمي، أما عام 2017، فقد ظهرت دلال بدور البطولة حيث لعبت شخصية لمياء في مسلسل سابع جار، وفي عام 2018، شاركت البطولة إلى جانب تامر حسني وأكرم حسني في فيلم الكوميدي البدلة، وفي رمضان 2018، ظهرت بدور البطولة على قناة اس بي سي في مسلسل أرض النفاق.

دلال عبد العزيز وأعمالها المسرحية

وكان لدلال عبد العزيز حضور دائم في الأعمال المسرحية من أهمها: “هاله حبيبتي وأخويا هايص وأنا لايص وحب في التخشيبة وفارس بني خيبان” ، تميزت عبد العزيز بأدائها وحصلت على عدد من الجوائز كأفضل ممثلة، من أبرز مسرحياتها أهلاً يا دكتور ومن أبرز أفلامها صنع في مصر، أما على الشاشة الصغيرة فقد شاركت البطولة في مسلسل للعدالة وجوه كثيرة ومسلسل سابع جار.

دلال عبد العزيز تتزوج من سمير غانم بعد العديد من المطاردات

تزوجت دلال عبد العزيز من الفنان المصري الشهير سمير غانم في 1984 بعد العديد من الصراعات والمطاردات اذ شهدت الساحة الفنية أقوى قصة حب جمعتهما لدرجة أن قصة حبيهم تشبهت بالأساطير “روميو وجوليت، وعنتر وعبلة” وغيرهم، واستطاعت دلال عبد العزيز الزواج من سمير غانم بصعوبة بالغة وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وأمل سمير غانم التي عرفت بأيمي سمير غانم، وكلتاهما تابعت مسيرة والديهما والتحقتا بالتمثيل، وفي عام ٢٠١٤م أصبحت دلال عبد العزيز جدة بعد أن رزقت ابنتها دنيا بمولودة أسمتها كايلا.

«عزاء عبد العزيز، هيئة الإغاثة الدولية» ألقاب طالت دلال عبد العزيز خلال مسيرتها

أطلق الفنان الراحل سمير غانم لقب «عزاء عبد العزيز» على زوجته دلال، وقد كشفت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال ظهورها في برنامج مجموعة إنسان، عن سر هذا اللقب الذي عُرفت به دلال عبد العزيز، واللقب الذي أطلقه عليها سمير، وهو عزاء الجداوي، قائلة : "أنا ودلال عبد العزيز وميرفت أمين بنروح أي عزاء، حريصين على ده، راح سمير غانم سمّانا كده، فيقول لميرفت ودلال في بلاد فيها وفيات كتير روحوا عزوا".

ولقب الفنان أشرف زكي، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بـ هيئة الإغاثة الدولية، وذكر القصة وراؤه خلال لقائه مع برنامج لايت شو قائلا إنه يلقب الفنانة دلال عبد العزيز بهيئة الإغاثة الدولية، وذلك بسبب أنها لا تترك صغيرًا أو كبيرًا في محنة إلا ووقفت إلى جواره، هذا بالإضافة إلى قيامها بتقديم واجب العزاء والسؤال علي المريض وغيرها من الأمور الخيرية.

سر السبحة الحمراء في مسيرة دلال عبد العزيز

تميّزت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز طيلة حياتها بسبحتها الحمراء التي كانت تمسكها بيدها داخل المنزل وفي أي ظهور خارجي وحتى في البرامج الفضائية التي تقوم بتصويرها.

وفي لقاء تلفزيوني، سأل الفنان أمير كرارة الفنانة الراحلة، وأكدت له حينها أنها تتفاءل بها للغاية، مشيرة إلى أنه في حال نسيانها تشعر أن أمراً ما سيحدث لها، وكشفت أنها كانت تملك واحدة أخرى ظلت معها 25 عاماً، لكنها انقطعت، فقررت أن تحضر واحدة أخرى، مع الاحتفاظ بالثانية في المنزل، كما أوضحت أنها حصلت على السبحة عندما قدمت أول بطولة تلفزيونية لها في مسلسل يحمل اسم "لا" مع الفنان يحيى الفخراني، وحقق المسلسل حينها نجاحاً كبيراً.