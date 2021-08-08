بدء تلقي طلبات وظائف هيئة السكة الحديد 2021 غدًا للتخصصات الهندسية والفنية

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محمد سياف - ابو ظبي - وظائف هيئة السكة الحديد فقد أعلنت الهيئة عن بدء تلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في التقدم إلى الوظائف الهندسية والفنية يوم غد الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري، حيث أكدت الهيئة على فتح باب التعيين ضمن مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد المطروحة لعدد 250 وظيفة مهندس و1500 وظيفة فني، ويأتي هذا في إطار سعي الهيئة في توفير فرص العمل، وكذلك سد احتياجاتها من الوظائف الهندسية والفنية المتاحة بالتخصصات المختلفة.
وظائف هيئة السكة الحديد 2021
صرحت هيئة السكة الحديد عن حاجتها إلى تعيين مهندسين بالوظائف الهندسية من تخصصات المدني والميكانيكا والحاسبات ونظم المعلومات والكهرباء، على أن يتم تعيين المتقدمين ضمن مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد بالدرجة التخصصية الثالثة ضمن الوظائف الهندسية.
كما أكدت الهيئة على حاجتها إلى وظائف بالتخصصات الفنية للعمل بوظائف فني الكهرباء والإشارة والبرادة والميكانيكا وفني المناورة والصيانة ولحام السكة وفني تجديدات السكة، بالإضافة إلى وظائف صراف التذاكر وكمسري القطار وخفير المزلقان، على أن يكون المتقدمين من الحاصلين على الدبلومات الفنية من نظام الثلاث والخمس سنوات أو من الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي والمدارس الثانوية الصناعية، وكذلك خريجي المدرسة الثانوية للنقل ومعهد تكنولوجيا السكة الحديد.
شروط التقديم في وظائف هيئة السكة الحديد
- التقدم لوظائف مسابقة هيئة السكة الحديد بوظائف مهندسين الميكانيكا والمدني والكهرباء من الذكور فقط.
- التقدم لوظائق المسابقة ضمن وظائف الاتصالات الكهربائية والإلكترونية والحاسبات والنظم متاح للذكور والإناث.
- العمل بمناطق الهيئة المختلفة في محافظة القاهرة.
- أن يكون المتقدم إلى وظائف المهندسين حاصل على بكالوريوس الهندسة من الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم إلى وظائف المهندسين من المقيدين بنقابة المهندسين.
- ألا يقل عمر المتقدم إلى الوظائف الهندسية عن 21 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.
- أن يكون المتقدم إلى الوظائف الفنية من القاطنين بالمناطق المتقدم للعمل بها طبقًا لمحل السكن بالرقم القومي.
- ألا يقل عمر المتقدم بالوظائف الفنية عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.
- ألا يقل مجموع المؤهل الدراسي للمتقدم إلى وظائف الحكومة ضمن مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد عن 65%.
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