انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء تلقي طلبات وظائف هيئة السكة الحديد 2021 غدًا للتخصصات الهندسية والفنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف هيئة السكة الحديد فقد أعلنت الهيئة عن بدء تلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في التقدم إلى الوظائف الهندسية والفنية يوم غد الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري، حيث أكدت الهيئة على فتح باب التعيين ضمن مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد المطروحة لعدد 250 وظيفة مهندس و1500 وظيفة فني، ويأتي هذا في إطار سعي الهيئة في توفير فرص العمل، وكذلك سد احتياجاتها من الوظائف الهندسية والفنية المتاحة بالتخصصات المختلفة.

وظائف هيئة السكة الحديد 2021

صرحت هيئة السكة الحديد عن حاجتها إلى تعيين مهندسين بالوظائف الهندسية من تخصصات المدني والميكانيكا والحاسبات ونظم المعلومات والكهرباء، على أن يتم تعيين المتقدمين ضمن مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد بالدرجة التخصصية الثالثة ضمن الوظائف الهندسية.

كما أكدت الهيئة على حاجتها إلى وظائف بالتخصصات الفنية للعمل بوظائف فني الكهرباء والإشارة والبرادة والميكانيكا وفني المناورة والصيانة ولحام السكة وفني تجديدات السكة، بالإضافة إلى وظائف صراف التذاكر وكمسري القطار وخفير المزلقان، على أن يكون المتقدمين من الحاصلين على الدبلومات الفنية من نظام الثلاث والخمس سنوات أو من الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي والمدارس الثانوية الصناعية، وكذلك خريجي المدرسة الثانوية للنقل ومعهد تكنولوجيا السكة الحديد.

شروط التقديم في وظائف هيئة السكة الحديد