من الهاتف الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إليكترونياً برقم اللوحة

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من المنزل بات ممكناً، وذلك في ظل التطور التكنولوجي التي تهتم به الحكومة المصرية، حيث تعمل تحقيق التحول الإلكتروني لكافة خدماتها بحلول عام 2030. وعليه فيتم استعلام مخالفات المرور في مصر الآن بإحدي الطريقتين؛ الأولي: من خلال تطبيق وزارة الداخلية، والثانية: من خلال موقع النيابة العامة لمعرفة مخالفات نيابة المرور 2021. وجدير بالذكر أنه لا تقتصر خدمات التطبيق أو موقع النيابة العامة على المخالفات المرورية فقط، بل وهناك العديد من الخدمات الحكومية الأخري، والتي سوف نشير إليها في هذا التقرير، وتجدر الإشارة ايضا الا أنه لا تتضاف آي رسوم للخدمة لهذه الأنظمة، حيث تتم بصورة مجانية، فقط يتم سداد غرامة مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر تطبيق moiegy

وهو تطبيق وزارة الداخلية، أطلق خصيصاً لتقديم خدماته للمواطنين بصورة إلكترونية. يستلزم فقط تسجيل الدخول، ومن ثم البدأ في استخدام الخدمات الحكومية من خلاله بكل سهوله ومن المنزل. وعليه فيمكنك معرفة كيفية تسجيل الدخول من خلال الشرح التالي:

ويقدم التطبيق إلي جانب خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, خدمات أخري تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، والتي هي؛

– خدمة الأدلة الجنائية والفيش.

– تصاريح العمل للمقيمين في مصر.

– خدمات الأحوال المدنية.

– الحج والعمرة.

– الالتحاق بكلية الشرطة.

– الشكاوي والمقترحات.

– الأمن العام.

– خدمات المرور منها: الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر.

والان يمكنك معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, والتي تتمثل أول خطوة في: تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، أو تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، وبعد اكتمال التحميل يجب اتباع التالي:

تسجيل الدخول.

إختيار أيقونة خدمات.

ثم إختيار خدمات المرور.

الاستعلامات.

كتابة البيانات اللازمة.

ثم “استعلام”.

رابط موقع مخالفات نيابة المرور 2021

وهو موقع إليكتروني رسمي تابع للنيابة العامة المصرية، يمكن من خلاله إتمام العديد من الخدمات المرورية، والتي منها:

– الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.

– تقديم التظلمات وارسال الشكاوي والاستفسارات.

– خدمة سداد مخالفات نيابة المرور من خلاله.

– التصالح الفوري على المخالفات المرورية التي يجوز فيها ذلك.

ويمكنك إتباع الخطوات التالية لـ الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر، والتي هي:

دخول رابط الموقع الرسمي.

تسجيل الدخول بالبريد والرمز.

إختيار أيقونة الاستعلامات.

كتابة البيانات والتأكد منها.

وأخيراً إضغط استعلام.

أنظمة الدفع الالكتروني المختلفة

لا يقتصر سداد الغرامات المسجلة على لوحة السيارة على موقع النيابة العامة فقط، بل وهناك العديد من أنظمة الدفع الإليكترونية، والتي يمكنك الدفع من خلالها بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021. حيث من أشهرهم أنظمة الدفع فوري وامان:

كما ويمكنك سداد مخالفات المرور في مصر، من خلال مكاتب البريد المصري، أو من خلال موقع النيابة العامة.