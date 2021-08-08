إيمي ودنيا تلقيان «النظرة الأخيرة» على دلال عبد العزيز قبل لقاء الأحباب (صور)

أدى المصلون صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل. ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد.

حالة كبيرة من الحزن سادت على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت حالة الفنانة الصحية متدهورة خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامي رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربى.