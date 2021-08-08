السفير المصري في واجادوجو يلتقي رئيس هيئة الطيران المدني البوركينية

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، بـ "أزاكريا تراوري" رئيس هيئة الطيران المدني البوركينية ANAC، حيث صرح عقب اللقاء بأنه قد تم بحث سُبل تفعيل مُذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة وواجادوجو، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس البوركيني "روك مارك كريستيان كابوريه" للقاهرة.

هذا، وتم الإتفاق خلال اللقاء على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتشغيل خط الطيران وإيفاد وفد من هيئة الطيران المدني البوركينية إلى القاهرة فور استكمال الجانب المصري للإجراءات الإدارية والورقية المطلوبة لبحث الترتيبات ذات الصلة، حيث أن تشغيل خط طيران مباشر سيكون له أكبر الأثر على تسهيل تنقل الطلاب البوركينين وأعضاء الجاليات الأجنبية في بوركينا، وكذلك تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتنقل رجال الأعمال من الجانبين ونقل البضائع جواً.