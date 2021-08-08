هيئة الرعاية الصحية تكشف عن خدمات أول مركز طب أسرة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنجازات مركز طب أسرة «شرق النوادي» كأول مركز طبي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمدة 3 سنوات، وفقًا للمعايير المحدثة إصدار يوليو 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الاسكوا.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مركز طب أسرة «شرق النوادي» يخدم قاطني مناطق قبضايا والزهور و بورفؤاد وشرق وغرب بورسعيد، ومسجل عليه أكثر من 16ألف ملف فردي، بواقع 4.700 ألف ملف عائلي من أهالي محافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، يقدم مركز طب أسرة «شرق منطقة النوادي» خدماته الطبية لقاطني المناطق السالف ذكرها في 7 تخصصات طبية رئيسية تشمل خدمات طب الأسرة، الأسنان، الطوارئ، متابعة الحمل، النساء، معمل الكيمياء والطفيليات، وأخيرًا الأشعة، حيث بلغ إجمالي المترددين على المركز منذ بداية عمله تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في سبتمبر 2019 وحتى الآن 34.140 ألف متردد، كما تم إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 10آلاف مواطن به.

واستكمل البيان، قدم مركز «شرق النوادي» أكثر من 24 ألف خدمة في تخصص طب الأسرة، 5.110 ألف في تخصص الأسنان، فضلًا عن 9.5 ألف فحص معملي وأشعة تشخيصية من خلال المركز، و 2.700 ألف خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة والطوارئ، بينما قدم مركز «شرق النوادي» الطبي خدمة الكشف المدرسي لـ1061طالب، وذلك من المتقدمين للالتحاق بالمدرسة في الصفوف الأول الابتدائي و الإعدادي و القبول برياض الأطفال.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جهود كافة العاملين بمركز طب أسرة "شرق النوادي ببورسعيد"، وكافة القوى البشرية لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول لهذا الإنجاز، الذي حدا بالمركز لأن يكون أول مركز طبي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية يحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الاسكوا، مشيرًا أن ذلك يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية به وفقًا لأعلى مستويات الجودة والتميز لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مؤكدًا أن كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة في طريقها للوصول إلى الاعتماد واستيفاء كافة متطلبات التسجيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة سواء للمريض أو المنشأة، وذلك وصولًا بالهيئة لأن تكون «مستقبل صحة مصر».

هذا، ويعد مركز طب أسرة «شرق النوادي»، ثاني منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة «الاسكوا»، وذلك بعد مستشفى «النصر التخصصى ببورسعيد» أول مستشفى فى مصر من القطاعين الحكومى والخاص تحصل على نفس درجة الاعتماد، من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» لمدة ٣سنوات.