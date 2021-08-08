108 فرص عمل تطلب موظفين بمرتبات 2.600 جنيه فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء وفرت 108 فرص عمل، على مهن الخدمات والأمن بمرتبات مجزية تصل إلى 2.600 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخرى، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.





ومن جانبه أوضح أشرف علم الدين، مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى عمال خدمات فى شركة كير سيرفيس للأمن والخدمات (نظافة) للعمل بمستشفى سانت كاترين والوحدات الصحية التابعة لها بمرتبات 2.600 جنيه، والتأمين الاجتماعى والتأمين الصحى، والعمل 8 ساعات يوميا، ويوم راحة أسبوعيا. وقال مدير المديرية: إنه تم استلام العمل وذلك بعد تلقى طلبات شغل فرص العمل المطلوبة وإجراء المقابلات الشخصية بمقر المديرية ومكاتب العمل لرفع معاناة السفر والانتقال عن كاهل المتقدمين، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الشركة لتوفير فرص عمل فى جميع مواقعها بمدن المحافظة.

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