أسقف شبرا يبحث تطوير دور الإيواء فى اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية

حضر الاجتماع عدد من الآباء الكهنة والأراخنة وأعضاء مجالس إدارات بعض دور الرعاية، حيث تمت مناقشة كيفية تطوير وتنمية دور الإيواء.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عمل كورسات متعددة لمجالس الإدارات وشباب وخريجى الدور إلى جانب العاملين والمشرفين بها، وكذلك الأطفال النزلاء بالدور المختلفة من أجل رفع مستوى الأداء للمساهمة فى تحسين الخدمة والارتقاء بالمستوى الروحى والخدمى بعيدًا عن الجوانب الإدارية.
واتفق المجتمعون على تكريس شعار "نساعد ولا ندير".
كما جرى الاتفاق على عمل لقاء آخر عقب صوم السيدة العذراء، لمناقشة هذه التفاصيل مع إداريى دور الإيواء.
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