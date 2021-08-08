الخميس.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة أن يوم الخميس المقبل 12 أغسطس2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، بدلًا من التاريخ الميلادى الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.





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