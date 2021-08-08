ننشر وظائف السكة الحديد كاملة والأوراق المطلوبة وطرق التقديم

جدة - نرمين السيد - وكشف الهيئة فى بيانها عن الوظائف المطلوبة وهى :

1- وظيفة فنى اشارات رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – الهندسة الميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية - إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية – الإليكترونيات والكمبيوتر- تركيبات ومعدات كهربية – صيانة المحولات الكهربية – كهرباء قوى –– الأجهزة الدقيقة والتحكم–آلات ومعدات كهربية –صناعات كهربية ).

2- وظيفة فنى كهربائى رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أودبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردانتخصص "آلات ومعدات كهربية –كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر – تبريد وتكييف – إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية –الأجهزة الدقيقة والتحكم - صناعات كهربائية".

3- وظيفة فنى ميكانيكى رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص "الهندسة الميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية –هيدروليكي–الأجهزة الدقيقة والتحكم –جرارات وآلات زراعية – ديزل ومعدات ثقيلة –مركبات".

4- وظيفة فنى براد رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص "تركيبات ميكانيكية – الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية – الحديد المشغول واللحام – التشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن –ميكانيكا".

5- وظيفة فنى مناورة رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – تشغيل على الماكينات – كهرباء قوى – الهندسة الميكانيكية – الإلكترونيات والكمبيوتر).

6 - وظيفة فنى مزلقان رابع "ذكور فقط":-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص(تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية – الإلكترونيات والكمبيوتر).

7- وظيفة فنى صيانة وتجديدات سكة رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص "تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشيد وبناء – صيانة واصلاح المبانى والتشطيبات – صيانة واصلاح الخرسانة - تشكيل ولحام المعادن".

8- وظيفة فنى حركة وبلوك رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية –كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر- إصلاح وصيانة معدات كهربائية - الهندسة الميكانيكية – ميكانيكا).

9- وظيفة فنى لحام السكك الحديدية "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن – الحديد المشغول واللحام ).

10- وظيفة مشرف قطار رابع "ذكور فقط" :-

دبلوم المعهد الفنى التجارى أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.

11- وظيفة صراف تذاكر رابع "ذكور وإناث" :-

دبلوم المعهد الفنى التجارى أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.

وذكرت الهيئة أنه يتم التقدم للمسابقة بطلب شخصى خلال المدة 9 أغسطس 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021 لمدة 30 يوما ماعدا أيام الجمعة بموجب طلب مرفقا به صور المستندات الآتية:-

1 - المؤهل الدراسى.

2- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة

3- بطاقة الرقم القومى سارية

4- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى أو المؤقت.

5 - عدد (4) صور شخصية 4× 6

6- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد.

7- أصل الحوالة البريدية.

8- ملف ورق حجم كبير.

9- رقم التليفون الشخصى للمتقدم للتواصل على الواتس الزامى

وكشفت الهيئة الشروط الآتية: -

1- أن يكون من المتقدم لديه إقامة دائمة فى حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى سارية قبل تاريخ الإعلان

2- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى أو المؤقت.

3- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى بداية الإعلان.

4 -ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسى عن 65 % لكل الوظائف.

5-أن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وان يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة بنجاح تام مع احدى المؤسسات المتخصصة.

6 -يتم توريد مبلغ 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسى "1 4040100" مقابل رسوم تلقى الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم

7- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة وعند مطابقة ومعاينة أصل المستندات.

8- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها بالهيئة.

9- فى مرحلة قبل التعيين للهيئة الحق فى تعديل وظيفة المتقدم فى حالة عدم استكمال العدد لبعض الوظائف حسب التوزيع الجغرافى بشرط اجتياز نفس الاختبارات ونفس المؤهل والتخصص والمحافظة وحسب الدرجات الأعلى وبعد استيفاء العدد المطلوب للوظيفة المتقدم عليها

10- فى حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبى والاختبارات النهائية للسير فى إنهاء إجراءات تعيينه، ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أو لم يلتزم بالعمل بالهيئة لمدة 5 سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

وأوضحت الهيئة أن الطلبات يتم تقديمها وفقًا للتوزيع الجغرافى على النحو التالى:

- المتقدمين للعمل فى حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين فى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية )

باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة ).

- المتقدمين للعمل فى حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – والمقيمين فى محافظات ( الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ) باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - والمقيمين فى محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح ) باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق -والمقيمين فى محافظات (الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء) باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى والمقيمينفى محافظات(أسيوط – سوهاج – المنيا – بنى سويف – الفيوم – قنا – الوادى الجديد) باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية والمقيمين فى محافظات(أسوان – الأقصر– البحر الأحمر).

باسم امدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

ونوهت الهيئة عن مكان الاختبارات، حيث إن "المرحلةالأولى" بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات، والمسابقات 13 شارع صلاح سالم مدينة نصر بجوار الجهاز المركزى للمحاسبات أرقام الجلوس والمواعيد: يتم من خلال الآتى:

- مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة 15-25 سبتمبر 2021، والإعلان على الجرائد الرسمية خلال نفس الفترة إرسال رسالة عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم.