«رحلة الوداع» اللحظات الأخيرة من تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز

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انتقل منذ دقائق قليلة جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد التخصصي وصولا إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، وظلت عائلتها المكونة من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بجانبها حتى هذه اللحظة.

دوت الخليج يرصد اللحظات الأخيرة من تشيع جثمان دلال عبد العزيز

وتُقام الآن، صلاة الجنازة على جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية، مساء أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 61 عامًا، بعد معاناة كبيرة مع فيروس كورونا دامت ل 3 أشهر، ويؤم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز.

نجوم الوسط الفني يودعون الفنانة دلال عبد العزيز لأخر مرة

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز منهم الفنانة عبير صبري، والفنانة نيرمين الفقي، ومصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، إلهام شاهين، هالة سرحان، بوسي شلبي، محمد الشقنقيري، عمرو سعد، شيرين، والمنتج محمد السبكي.

الحزن يسود وجه ميرفت أمين وإلهام شاهين لفراق صديقتهما

ووصلت الفنانة ميرفت أمين، إلى ساحة مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لحضور تشييع جثمان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير، وظهرت الفنانة ميرفت أمين متكأة على أحد المشيعين، أثناء دخولها إلى ساحة المسجد في انتظار وصول جثمان صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، وعلى وجهها علامات الحزن والأسى لفراق أعز صديقتها.

كما دخلت الفنانة إلهام شاهين، في حالة من البكاء عقب وصولها صلاة جنازة الفنانة دلال عبد العزيز.

أسباب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للهيئة الصحية، عن أسباب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع «برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة Cbc،

قال تاج الدين خلال البرنامج إن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن عانت قبل وفاتها من تليفات كبيرة في الرئة.

وصرح بأزمة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر بين المواطنين والكوادر الطبية والشخصيات العامة وداخل الوسط الفني.