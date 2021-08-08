ميسي يفجر مفاجأة حول انضمامه لباريس سان جيرمان «فيديو»

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

رسالة بيكية لميسي

وودع جيرارد بيكية زميله في الفريق ليونيل ميسي قائلا: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا، وبعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".

أجويرو يقترب من الرحيل

أكدت الصحف الأسبانية عن استياء النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الجديد، من إداراة الفريق الكتالوني بسبب رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

حيث نشرت شبكة " TNT" الأرجنتينية، أن سيرجيو أجويرو غاضب بشدة من إدارة فريق برشلونة، وذلك بسبب وعدهم له باللعب رفقة مواطنه ليونيل ميسي، مما دفع اللاعب لقبول راتب مخفض من أجل اللعب رفقة ميسي، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

و نشر جيرارد بيكية لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، رسالة وداع لزميله في الفريق ليونيل ميسي، وذلك بعدما أعلن الفريق الكتالوني عدم تجديد عقد ميسي مع الفريق.